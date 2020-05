W czasie epidemii koronawirusa zielonogórska Jadłodzielnia była nieczynna. Teraz powoli wznawia działalność. Co musisz wiedzieć?

Idea Jadłodzielni, która mieści się przy ul. Moniuszki 35 w Zielonej Górze, jest prosta. Każdy może przynieść jedzenie, warzywa czy owoce i zostawić je w tym punkcie. Inni chętnie skorzystają z takiego darmowego posiłku. Wszystko po to, by ograniczyć marnowanie jedzenia, dzielić się posiłkiem i nieść pomoc tym, którzy nie zawsze mają możliwość kupienia czegoś do jedzenia.

- Jadłodzielnia to miejsce dla wszystkich mieszkańców - wyjaśniała nam Anna Duciewicz-Kaczmarek, inicjatorka takiego punktu w Zielonej Górze. - Każdy może do niej przyjść. Chodzi o to, by nie marnować żywności i ograniczyć liczbę powstających odpadów.

Przez epidemię koronawirusa Jadłodzielnia w Zielonej Górze nie działała

W związku z epidemią koronawirusa zielonogórska Jadłodzielnia została na jakiś czas zamknięta. Na specjalnej szafie na posiłki, pojawiła się kłódka. Nikt nie mógł tu nic nie zostawiać. Powód? Zapewnienie maksimum bezpieczeństwa mieszkańcom Zielonej Góry.