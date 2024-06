W Czerwieńsku jest już woda. Ale to nie koniec problemów. W tle ogromne długi

Jestem burmistrzem od niedawna i dopiero teraz dowiedziałam się o tych wieloletnich zaniedbaniach. Ze sprawozdań finansowych wynikało, że wszystko jest w porządku. Odwołałam już radę nadzorczą spółki oraz jej prezesa, powołane zostały nowe władze, podjęto czynności sprawdzające, które nadal trwają. Sprawa jest na tyle świeża, że to wszystko wciąż jest sprawdzane. Co jeszcze się znajdzie? Nie wiem, co jeszcze wyjdzie na jaw w tej sprawie. Obecnie przygotowujemy zawiadomienia do prokuratury, bo tyle teraz możemy zrobić pod względem formalnym - tłumaczy burmistrz Czerwieńska.