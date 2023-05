W Dąbrówce Wielkopolskiej po pięciu latach remontu otwarto izbę pamięci. To nowoczesne miejsce o historii

Otwarcie nowoczesnej Izby Pamięci było jednym z wielu punktów programu sobotniego popołudnia w Dąbrówce Wielkopolskiej, ale z pewnością najważniejszym. Ze sceny w Szkole Podstawowej Pomnik Rodła wiele razy padały słowa o tożsamości regionalnej, którą buduje się, pamiętając o przeszłości, a ta dla mieszkańców wsi nie była łatwa, ale jednocześnie sprawiła, że postawy dawnych mieszkańców, dzisiaj mogą służyć za autorytety. O tym mówił ze sceny sołtys Piotr Kociołek.

– Moje pokolenie zadanie, które na nim spoczywało wykonało, czyli dzisiaj oddana izba pamięci mieszkańcom i gościom do zwiedzania, jest tym, co nasze pokolenie miało obowiązek zrobić dla tych, których oglądaliśmy na filmie. A następni, po nas, powinni tę historię uszanować i uczyć się jej. Do tej obecnej zawieruchy autorytetów obejrzeć te 26 minut filmu to jest bogate przesłanie z ekranu. Nie musimy szukać wśród obecnych celebrytów swojego autorytetu celu życiowego – mówił P. Kociołek.