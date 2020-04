W dobie koronawirusa seniorzy mają specjalnie dedykowane godziny na zakupy. Czytelniczka: a co z niepełnosprawnymi? Czy o nas zapomniano?

Rząd pod koniec marca wprowadził kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania m.in. każda osoba do 18. roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniono też zasady korzystania ze sklepów. Teraz dla mieszkańców powyżej 65. roku życia dedykowane są specjalne godziny na robienie zakupów - w godz. 10.00-12.00. To z myślą o bezpieczeństwie, by osoby narażone na zakażenie, nie miały kontaktu z młodszymi, którzy koronawirusa mogą przechodzić bezobjawowo.