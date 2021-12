W Falubazie Zielona Góra już pachnie świętami. Żużlowcy zaśpiewali kolędę, byli na wigilii

Nie pierwszy raz żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra wystąpili na scenie Gali „Warto Jest Pomagać". Jej 17. edycja odbyła się w zielonogórskiej hali CRS. Na scenie przed blisko tysięczną publicznością gwiazdy muzyki zaprezentowały polskie kolędy oraz inne świąteczne utwory. W gronie wykonawców po raz kolejny znalazła się liczna reprezentacja Falubazu. Blisko 40-osobowa grupa zaśpiewała kolędę „Przybieżeli do Betlejem".

- Kolejny raz wzięliśmy udział w tej gali. W 2017 roku również zaśpiewaliśmy „Przybieżeli do Betlejem", wtedy jednak nasz zespół był typowo żużlowy. Tym razem swoimi głosami wzmocniły nas dziewczyny z Falubaz Girls, a także adepci z Falubaz Junior i to się świetnie dopełniło. Dziękujemy szczególnie publiczności, która szybko przyłączyła się do śpiewania – powiedział serwisowi Falubaz.com Mateusz Tonder, 22-letni zawodnik zielonogórskiego klubu. Na scenie nie mogło zabraknąć m.in. kapitana Falubazu Piotra Protasiewicza. W roli kolędujących był też trener Piotr Żyto oraz Rohan Tungate, australijski żużlowiec Falubazu.