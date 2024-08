W Green Jam 2024 koszykarze powalczą o cenne nagrody. Zapisy wciąż trwają

To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na Kampusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego. Turniej koszykówki będzie dużym przedsięwzięciem imprezy. Chętnych zespołów, które rywalizować będą o cenne nagrody (główna to 4000 zł) nie brakuje. Na liście uczestników zostało już niewiele miejsc, dlatego nie zwlekajcie – zgłoście swoją ekipę. Zapisy potrwają do 2 września. Turniejowa rywalizacja - 7 września - rozpocznie się o godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące turnieju i zapisów znajdziecieTUTAJ