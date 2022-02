W II LO "Ekolog" w Zielonej Górze zaczyna się projekt, jakiego jeszcze w żadnej szkole nie było

Szkoły w Zielonej Górze. Jedyny taki projekt

Rok 2022 Komisja Europejska ogłosiła Rokiem Młodzieży Europejskiej, która szczególnie mocno została dotknięta skutkami społecznej izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Jednym z projektów, które mają zachęcić młodych ludzi do zaangażowania są Eurotransformerzy. To projekt opracowany przez punkt Europe Direct Zielona Góra. Do realizacji wybrano II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. Na czym będzie polegać przedsięwzięcie? O tym zadecydują uczniowie.