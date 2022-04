W kościołach w Zielonej Górze i okolicy zaszły zmiany po zniesieniu obostrzeń covidowych

W kościele bez maski

Komunia święta w dwóch formach

Nadal będą obowiązywały dwie formy udzielania komunii świętej - do ust i na rękę. Ks. Sapieha przyznaje, że w okresie pandemii nieco bardziej upowszechniła się druga z form przystępowania do komunii świętej i obecnie korzysta z niej zauważalna liczba osób, jednak ta kwestia, podobnie jak noszenie maseczek pozostaje indywidualnym wyborem każdego z wiernych.

Woda święcona może wrócić do kropielnic

Nie ma również żadnych zakazów związanych z pozostawaniem wody święconej w kropielnicach przy wejściach do świątyń. Oznacza to, że wierni znów mogą z niej korzystać.

Dezynfekcja rąk

Jedynym zaleceniem, jakie pozostaje zachowane z czasów obostrzeń sanitarnych jest obowiązek dezynfekcji rąk przed udzielaniem komunii. Kuria Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej rekomenduje księżom i innym osobom z odpowiednimi uprawnieniami, by stosowały się do tej dyspozycji.

Zdroworozsądkowe zachowania

I tak, np. w Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze kapłani posługujący w konfesjonałach będą nadal używać maseczek i o to samo proszą penitentów. Nie oznacza to jednak, że osoba bez maski nie będzie mogła przystąpić do spowiedzi. W świątyni jest również wyznaczone miejsce, w którym kapłan/szafarz udziela komunii więtej na rękę.

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa, zawsze obowiązuje zdrowy rozsądek. Dobrze, by osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja miały na sobie maseczkę.