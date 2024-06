W Lubuskiem działa coraz więcej społeczników. Wiedzą, jakich zmian trzeba, aby działać lepiej | WIDEO

Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego stwierdza, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo ważne są organizacje pozarządowe.

– Widzimy, że Polacy chcą pomagać i angażować się, w razie potrzeby, kryzysu są do tego gotowi – chwali społeczników. – W ostatnich latach organizacje pozarządowe szczególnie pokazały swoją siłę, że są na pierwszym froncie reagowania w razie kryzysu, myślę tutaj głównie o sytuacji agresji Rosji na Ukrainę, gdzie setki tysięcy wolontariuszy ruszyło do pomocy. Byli koordynowani przez różne organizacje pozarządowe, które były szybciej przygotowane do pomocy niż urzędy.