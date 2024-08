W Lubuskiem możesz spać w domku na drzewie, na glampingu albo na wodzie. Oto najbardziej odjechane miejsca noclegowe w regionie! sn

Jurty, wielkie namioty z widokiem na niebo i domki na drzewie! W Lubuskiem znajdziecie świetne miejscówki do wypoczynku: oryginalne i z dala od zgiełku miasta. Sprawdźcie!

W Lubuskiem przybywa ciekawych i nietypowych obiektów noclegowo - wypoczynkowych. Na weekend można wybrać się już nie tylko do hotelu, SPA, albo pałacu, ale nawet do domku na drzewie, jurty, czy na glamping. To świetne miejscówki, które urzekają klimatem!