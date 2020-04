W Lubuskiem pacjenci, którzy łagodnie przechodzą zakażenie koronawirusem lub czekają na wyniki testów, skorzystają z izolatoriów. Gdzie?

Walka z koronawirusem trwa. Do naszego regionu napływają kolejne środki ochronne, mieszkańcy szyją maseczki, prywatni przedsiębiorcy dostarczają do lecznic płyny do dezynfekcji, środki do higieny. A lekarze robią wszystko, by stan zakażonych pacjentów z dnia na dzień był coraz lepszy.