W Lubuskiem ruszają dyżury podatkowe o Polskim Ładzie. Można się skontaktować z ekspertem Sandra Soczewa

W lubuskich urzędach skarbowych wyjaśnią, na czym polega Polski Ład. archiwum GL Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wprowadzenie Polskiego Ładu u wielu osób rodzi pytania o to, czy skorzystają na wprowadzonych zmianach, jak powinny się teraz rozliczać, co powinny robić, by skorzystać na nowym systemie podatkowym. Stąd też decyzja o wprowadzeniu specjalnych dyżurów w lubuskich urzędach skarbowych.