W Lubuskiem upały nie odpuszczają. Najgoręcej będzie w piątek, ale ochłodę przyniesie deszcz

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej ponownie ostrzega przed upałami w Lubuskiem. W piątek, 9 czerwca, termometry wskażą nawet 30 stopni Celsjusza. Synoptycy wydali alert meteorologiczny dla wszystkich powiatów.

Po gorącym czwartku, jeszcze bardziej upalny piątek. Do wieczora w województwie lubuskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami. Lokalnie temperatura maksymalna w dzień wzrośnie do 30 stopni Celsjusza. Temperatura w nocy wyniesie do 15 stopni Celsjusza. Długi weekend pod znakiem zróżnicowanej aury. Zdecydowanie najspokojniej, najcieplej i słonecznie będzie na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 16°C do 22°C w południowo-wschodniej części kraju i nad samym morzem, na pozostałym obszarze cieplej, przeważnie od 25°C w centrum i na wschodzie, do nawet 30°C lokalnie na zachodzie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Taka pogoda może być niebezpieczna

Słońce i wysokie temperatury na pewno ucieszą urlopowiczów, ale mogą mocno dać się we znaki wszystkim tym, którzy afrykańskie temperatury muszą znosić w mieście. Specjaliści przypominają o odpowiednim nawodnieniu organizmu, ubieraniu jasnych, lekkich i przewiewnych ciuchów oraz noszeniu nakryć głowy. Radzą także, aby podczas upałów unikać wychodzenia z domu. Warto również ograniczyć intensywną aktywność fizyczną, która może przyczynić się do przegrzania. W dzień temperatura powietrza może wynieść ponad 30 stopni Celsjusza. IMGW Upały dają się we znaki również naszym czworonogom. Zwierzęta gorzej znoszą wysokie temperatury, bo nie mają gruczołów potowych, a przez to ich naturalna zdolność chłodzenia organizmu jest ograniczona. Dlatego, kiedy żar leje się z nieba, powinniśmy zadbać o nie w szczególny sposób. Pamiętajmy, aby miały zapewniony swobodny dostęp do chłodnej wody i przebywały w możliwie chłodnych pomieszczeniach.

Ostrożnie nad wodą

Długi weekend i upalna pogoda zachęcają do wypoczynku nad jeziorem lub rzeką. Warto jednak pamiętać, że taki relaks może nieść ze sobą również wiele zagrożeń, a lekkomyślność, brawura oraz lekceważenie żywiołu, jakim jest woda to najczęstsze przyczyny utonięć. Wybierając teren do wypoczynku pamiętajmy o tym, aby korzystać z miejsc do tego przeznaczonych i gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Najwięcej utonięć ma miejsce właśnie na dzikich plażach i niestrzeżonych kąpieliskach bez żadnego nadzoru. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?

Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujemy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy.

Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych. Gdy wchodzimy z dziećmi do wody zabezpieczmy je w specjalne rękawki bądź kamizelki.

Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego.

Nigdy nie pływajmy po spożyciu alkoholu, na czczo lub bezpośrednio po posiłku.

Dobrze jest także znać oznaczenia obowiązujące na kąpielisku: biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona, czerwona flaga mówi o tym, że kąpiel jest zabroniona, a brak flagi informuje o tym, że nie ma dyżuru ratowników.

Ochłodę przyniesie deszcz

W piątek niemal cały kraj obejmie strefa z przelotnymi opadami deszczu. Padać nie będzie tylko nad morzem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na południu kraju możliwe burze. Zobacz również: Łagów to Perła Ziemi Lubuskiej. Zamek z wieżą, jeziora, lasy zachwycają turystów o każdej porze roku

