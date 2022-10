W Lubuskiem znaleźć można niezwykłego grzyba. Szmaciak gałęzisty to prawdziwy kulinarny rarytas

W polskich lasach występuje 1,4 tys. gatunków grzybów jadalnych, z czego przeciętny grzybiarz zbiera kilka gatunków. 117 gatunków jest pod ochroną, a tylko 47 jest – zgodnie z prawem – dopuszczonych do obrotu. Szmaciak na tej ostatniej liście się nie znalazł, dlatego nie kupimy go na targowisku ani nie spróbujemy w restauracjach, choć zasługuje na te najlepsze. Musimy znaleźć go sami.