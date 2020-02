W Lubuskim Teatrze: „Kamienie w kieszeniach” - debiut reżyserski Alicji Stasiewicz. Dwóch aktorów, a na scenie 14 postaci? Jak oni to robią?

Ale sztuka Marie Jones „Kamienie w kieszeniach” (z drugiej połowy lat 90. XX wieku) to nie tylko komedia o zetknięciu się prowincjuszy z filmowcami z „wielkiego świata”. To przede wszystkim brutalne zderzenie marzycieli z dołów filmowej drabiny z bezwzględnym – przemysłowym – obliczem Fabryki Snów. To filmowcy ingerują w życie małej społeczności. Nie tylko swoją „sensacyjną” obecnością, ale próbując naruszać tutejsze obyczaje, depcząc godność mieszkańców. Co doprowadza do tragedii. A wcześniej szoku – jak to, obcy wyrzucają mnie z knajpy w moim mieście?