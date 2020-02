W miastach oddychamy śmieciami. Smog niszczy nasz organizm. Zielona Góra w 2019 wystawiła za mało mandatów, uważa radny Górski

R. Górski uważa, że kary są zdecydowanie za małe. –To nieprawda, że odpadami palą tylko osoby biedne. Często ludzie są leniwi i bezmyślni. Mają opał na podwórku, ale nie chce im się wyjść z domu i palą śmieciami.Miałem kiedyś wezwanie do dziecka z astmą oskrzelową, a przy piecu leżały zużyte pampersy, którymi palono w piecu. Podkreślę, że w domu wcale biednie nie było! To właśnie takie nieodpowiedzialne zachowania prowadzą do chorób dróg oddechowych – tłumaczy radny, który na co dzień jest lekarzem pogotowia ratunkowego.

– Pobrano z palenisk 4 próbki do badań. Jedną z nich pobrano w 2018 roku, na tej podstawie został skierowany wniosek do sądu, sprawca został ukarany. W 2019 pobrano 3 próbki, w przypadku dwóch nie ujawniono spalania odpadów. Trzecia próbka jest w trakcie analizy – czytamy w odpowiedzi na pytanie radnego.

Skąd takie niskie kary?

Komendant Straży Miejskiej, Henryk Martynowski potwierdza, że kwoty mandatów, które strażnicy mogą nałożyć na tych, którzy palą w piecach odpadami, wahają się w granicach 20-500 złotych.

– Sam strażnik podejmuje decyzję, jaki mandat wystawi. On widzi, jaka to jest rodzina. Jeśli są to biedni ludzie i wiemy, że nie będą mieli z czego zapłacić, a zdarzyło im się to pierwszy raz, to karzemy ich niższą kwotą. Jeśli zdarza się to kolejny raz, wtedy mandat jest już większy – tłumaczy komendant i dodaje, że żeby kogoś ukarać, muszą stwierdzić wykroczenie.

– Ludzie często nas powiadamiają, że ich sąsiad pali w piecu odpadami. Jednak kiedy strażnicy przybywają na miejsce, widzą, że na podwórku jest węgiel i drewno, sprawdzają palenisko i tam również nic nie wskazuje na wykroczenie, to przecież nie możemy takiej osoby ukarać. To wystawienia mandatu trzeba mieć podstawę. Często mieszkańcom wydaje się, że czarny dym oznacza, że w piecu spalane są śmieci, a to nieprawda. Węgiel brunatny również wytwarza kłęby czarnego dymu. Podsumowując, w większości mieszkańcy ogrzewają swoje domy w prawidłowy sposób– wyjaśnia H. Martynowski.