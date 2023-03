W niedzielę będzie kiermasz wielkanocny dla małego Nikosia. Chłopczyk walczy z nowotworem mózgu. Potrzebny każdy datek

Historię Nikosia poznaliście w naszych artykułach, kiedy ruszyła zbiórka i kiedy trzeba było ją przyspieszyć, bo pojawiły się dwa nowe ogniska nowotworu: Mały Nikodem z Zielonej Góry jeszcze bardziej potrzebuje pilnego leczenia, które nie jest w Polsce dostępne.

Kilka dni temu Nikoś rozpoczął radioterapię. Zaplanowano 33 naświetlenia. Rodzice chłopca informują, że to ostatni etap leczenia w Polsce, a radioterapia ma zadanie zmniejszyć rozmiar guza tak, żeby operacja mogła się odbyć.

Na portalu siepomaga trwa zbiórka pieniędzy na ratującą życie operację i protonoterapię w USA, a także transport medyczny i rehabilitację. Koszty oszacowano na ok. 3 mln zł, brakuje 1,8 mln. Ale wielką radość sprawiło i dało nadzieję w marcu przekroczenie kwoty miliona złotych.

- Jest nam bardzo ciężko, odbyliśmy liczne międzynarodowe konsultacje z lekarzami, którzy doszli do wniosku, że operacja Nikosia musi odbyć się niezwłocznie po zakończeniu leczenia w Polsce! - piszą rodzice na profilu Nikodem Kruszewski kontra złośliwy guz mózgu. - Po operacji będziemy mogli go również poddać protonoterapii. Mimo wszystkich przeciwności i tego jak wiele już przeszedł, Nikoś walczy! Każdego dnia pokazuje nam, jak jest silny i jak bardzo chce żyć! To dodaje nam wiary, a wiara czyni cuda!