W niedzielę w Zielonej Górze znów będzie wesoło i gorąco. To już VIII Bieg Dobrych Mikołajów. Pobiegnie kilkaset osób

W niedzielę, 4 grudnia jako pierwsze wystartują o godz. 10.50 małe, dobre mikołaje. Przygotowane są dystanse dla dzieci w wieku 2-3 lat, 7 lat, 8- 11 lat i 12 – 15 lat.

W południe wystartują starsi, którzy będą mieli do przebiegnięcia 6 kilometrów. Wydarzenie odbędzie się na stadionie MOSiR-u przy ul. Wyspiańskiego. Anita Peron będzie prowadziła rozgrzewkę dla wszystkich biegaczy.

Zbiórka będzie przeznaczona na leczenie i rehabilitację dziesięciolatki z zespołem Downa.

– Ola Dżyga to moja córka. Mała dziesięciolatka. Jak widać na zdjęciu jest uśmiechnięta, ale ten uśmiech jest pozorny, bo zespół Downa, to zespół cech wrodzonych – mówi Edyta Codogni-Dżyga, która współorganizuje bieg już po raz siódmy. – Przy rutynowych badaniach wyszło, że ma nieopisaną dotąd w literaturze modyfikację genów wpływającą na jej obraz hematologiczny. Musimy przeprowadzić badania całej rodziny i wzmacniać organizm Oli, jak się tylko da. A na to, jak wiadomo są potrzebne pieniądze. My ją kochamy z całego serca. Miłość nie liczy chromosomów. Natomiast chromosomy liczą kasę. Zapraszam na bieg, ale też na kiermasz.