W niedzielę z Zielonej Góry i Nowej Soli o tej samej porze wyjadą grupy rowerzystów

Lubuskie ścieżki rowerowe. Nowa trasa

Aby dojechać na wydarzenie, rowerzyści wyjadą z dwóch miast do Zatonia jednocześnie, o godz. 11.30. Z Zielonej Góry, z Placu Bohaterów, a z Nowej Soli z Parku Interior. W godz. 12.30 -13.30 odbędzie się piknik rowerowy w Parku Książęcym w Zatoniu i o godz. 13 oficjalne otworzymy ścieżkę – zapowiada i zaprasza do udziału w wydarzeniu prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Pół godzony później będzie możliwy wspólny przejazd nową ścieżką w kierunku Interiora, a tam piknik rowerowy planowany jest w godz. 14.30-16.30. Ok. godz. 15 dla chętnych będzie wspólny ze Stowarzyszeniem Rowerem do Przodu rajd z Parku Interior na most w Stanach. Powrót będzie indywidualny.