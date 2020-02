W okolicach Zielonej Góry możecie spotkać szopa pracza. Zwierzę może wyrządzić wiele szkód

To nietypowe spotkanie miało miejsce kilka dni temu, gdy Czytelnik wracał z Zielonej Góry do domu za miastem. Dokładnego miejsca nie chce nam zdradzić. – To sezon polowań, m.in. na te zwierzęta. Nie chcę, aby ktoś go ustrzelił – tłumaczył.

Sprawdziliśmy. Rzeczywiście w kalendarzu polowań na luty, obok jeleni, dzików, tchórzy, kun, lisów, jenotów, norek, piżmaków i bażantów widnieje szop pracz.

To wzbudzające sympatię zwierzę to u nas gatunek inwazyjny. Jego ojczyzną jest Ameryka Północna. Od połowy 20. wieku można go spotkać także w Europie. W Polsce widywany jest najczęściej na zachodzie kraju.

Przyrodnicy załamują ręce

W naszym regionie nie ma naturalnych wrogów, sam jednak stanowi spore zagrożenie dla rodzimych gatunków. Jest niezwykle zwinnym, sprytnym i bardzo inteligentnym zwierzęciem, doskonale wspina się po drzewach i znakomicie pływa. Jak twierdzą niektórzy badacze, szop pracz być może jest najbardziej wszystkożernym zwierzęciem na świecie. Żywi się rybami, rakami, żabami, poluje na małe ssaki, nie pogardzi nawet zającem. W jego diecie znajdują się także owady, robaki, nasiona, owoce, żołędzie, orzechy, rośliny i… padlina.