W okolicy Zielonej Góry jest 15 jezior i kąpielisk z najczystszą wodą, piaszczystymi plażami i mnóstwem atrakcji!

Co warto zobaczyć w Lubuskiem? Nasz region jeziorami stoi!

Tzw. Lubuskie Mazury to najdłuższy po Mazurach szlak żeglugowy w Polsce, gdzie ludzie także wypoczywają, wylegując się na piaszczystych plażach lub zażywając kąpieli. Cały nasz region usłany jest pięknymi jeziorami, która w gorące dni są dla wszystkich azylem! Ale co, jeśli nie wiemy, gdzie pojechać? W naszym materiale znajdziecie TOP 15 lubuskich jezior, w których mamy doskonałą jakość wody. Znajdziecie tutaj ich dokładną lokalizację oraz szczegółowy opis. Oto one: