W okresie Świąt należy szczególnie wspomóc ubogich - twierdzi Pani Eleonora Szymkowiak

Czterysta paczek rzeczowych przygotowała już dla osób najuboższych i potrzebujących wsparcia Pani Eleonora Szymkowiak. Co roku stara się pomóc osobom, które poprzez swoją sytuację życiową, niepełnosprawność, bezdomność, wynikające z różnych przyczyn są zmuszeni korzystać z Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innej pozainstytucjonalnej pomocy.

- Akcja „ Mały podarek dużo radości” skierowana jest do ludzi, którzy są w bardzo trudnej sytuacji życiowej, którzy mają bardzo niskie dochody, korzystają z opieki społecznej.

Jak twierdzi Pani Eleonora Szymkowiak w tym roku kilkaset osób dostanie pomoc, paczki tworzone są na bieżąco, w oparciu o listy osób najbardziej potrzebujących, przesyłane z opieki społecznej i pieniądze, które wpływają na konto.

- Wysłałam ponad dwieście listów do darczyńców z prośbą i stąd pozyskiwane środki. To są pieniądze zielonogórzan: mieszkańców, firm, które je wpłacają. Chciałam tutaj podziękować za to, że się przyłączają. Takie zakłady jak: LUG, Spółdzielnia Mieszkaniowa na Kisielinie, jak Ekonbud, Żubr i dużo innych, wspomagających firm. Dzięki temu mogę zrobić zakupy.