W ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie wybuchł bunt. Ponad 200 mężczyzn chciało sforsować ogrodzenie. Niszczyli kamery, rzucali krzesłami

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że w ośrodku trwały przygotowania do odesłania do Iraku grupy kilkudziesięciu mężczyzn, którzy nie spełnili warunków potrzebnych do uzyskania prawa pobytu. Prawdopodobnie mogło to być przyczyną wszczęcia buntu przez część migrantów. Wcześniej zdarzały się napięcia związane z brakiem wystarczającej ilości stanowisk z dostępem do internetu oraz opóźnionych dostaw papierosów.