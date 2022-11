- W Paryżu będę w idealnym wieku, skończę 24 lata, więc śmiało mogę rywalizować o najwyższe cele - zapowiada Filip Prokopyszyn

Za nami torowe mistrzostwa świata we Francji. Jechałeś tam z zamiarem powalczenia o medal. Ostatecznie ukończyłeś rywalizację na siódmym miejscu w wyścigu scratch oraz dziesiątym w wyścigu eliminacyjnym. Jak oceniasz ten wynik?

Ogólnie jestem zadowolony. Mogę powiedzieć, że jestem siódmy i dziesiąty na świecie, więc to całkiem przyzwoity rezultat. Oczywiście liczyłem na mistrzostwo świata, taki był mój cel, ale startowało 24 zawodników i każdy chciał wygrać.

Odczuwasz zatem sportowy niedosyt?

Zachwytu nie ma, ale biorąc pod uwagę fakt, że dwa lata temu na mistrzostwach świata w Berlinie byłem siedemnasty, to jest progres. Mam nadzieję, że w przyszłym roku w końcu zdobędę seniorski medal. W juniorach mam już trzy krążki, w seniorach jeszcze żadnego. Myślę sobie także: może to i dobrze, że zająłem siódme miejsce, bo mam jeszcze większą motywację do pracy.