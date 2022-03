W piątek premiera w Lubuskim Teatrze. Komediodramat o przyjaźni najpierw rozweseli, ale zostawi z pytaniem o to, jak wykorzystasz swój czas

W piątek, 11 marca w Lubuskim Teatrze premiera „Sztuki” Yasminy Rezy. – Spektakl pod tytułem „Sztuka” to komediodramat, który mówi o przyjaźni, w kontekście pytania, czym jest sztuka nowoczesna. To pytanie staje się absurdalne, ale człowiek je stawia – wyjaśnia reżyser Robert Czechowski. – Spod pozornej komedii, jak to u Rezy, wydobywa się coś więcej. Fundamentalne pytanie, jak na tym metaforycznym obrazie, jak człowiek wykorzysta czas dany od Boga, natury, to pięć minut, jakie przyszło nam spędzić na tym łez padole.

Reżyser zaznacza, że jest dużo poczucia humoru i kolorów. Można będzie się roześmiać, ale sugeruje też niepokój, który można poczuć, słysząc pytanie, jak wykorzystasz swoje życie.

– Czy jest potrzebna w życiu sztuka, to, czy pójdziesz do teatru, filharmonii, przeczytasz książkę, pójdziesz do BWA i zobaczysz zaskakujące dzieła sztuki artystów konceptualnych? Czy to jest potrzebne? – stawia pytania reżyser. – Szczególnie w tym trudnym, gorzkim czasie bezsensownej wojny w Ukrainie, tym bardziej te pytania stają się ważne. To jest moja opinia, właśnie w takim czasie, sztuka jest potrzebna. Z jednej strony człowiek jest samotną jednostką, a z drugiej ma stadną naturę i chęć bycia z innymi, dzielenia się, współczucia, pomocy, solidarności, miłości i przyjaźni, a czasami rywalizacji, która nas buduje.