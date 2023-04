W połowie maja odbędzie się lubuski finał turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

W XXIII edycji turnieju po raz pierwszy w historii w rozgrywkach biorą udział wyłącznie drużyny szkolne. W tym roku przystąpiło ich do gry aż o 50 proc. więcej, niż w ubiegłych latach. Do rywalizacji przystąpiły zespoły dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych: do 8, 10 i 12 lat.