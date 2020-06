W poniedziałek rusza matura 2020! Jak przygotowane są nasze szkoły?

W poniedziałek, 8 czerwca, w reżimie sanitarnym rozpocznie się matura 2020. I potrwa do 29 czerwca. Jak są przygotowane do egzaminów nasze szkoły?

Matura to zawsze wielki stres, bo to ona decyduje, czy dostane się na wymarzony kierunek studiów – mówi Ola Oparska, maturzystka z I LO w Zielonej Górze. - W tym roku dodatkowy stres wynika z panującej epidemii - zmiana terminów, sal itd. Należy pamiętać o środkach bezpieczeństwa. Ale jest też korzyść - dodatkowy miesiąc pomógł mi się porządnie przygotować i wydaje mi się, że wiem więcej niż wiedziałabym w maju.

Filip Stankiewicz z II LO w Gorzowie Wlkp. przyznaje, że koronawirus przeszkodził w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. – Nie mieliśmy sposobności spotkać się z nauczycielami. Nauczanie zdalnie to jednak nie to samo, co nauczanie twarzą w twarz. Samemu ciężko jest się przygotować. Przygotowania szły opornie, ale wszystko mam pod kontrolą – mówił nam maturzysta.

- Z jednej strony ze względu na dłuższy czas oczekiwania na egzamin dojrzałości, czuję się bardziej zestresowana, z drugiej strony wszyscy maturzyści zyskali sporo czasu na gruntowną powtórkę materiału oraz przerobienie arkuszy – zauważa Klaudia, maturzystka z zielonogórskiej Jedynki. – Mimo obaw, wierzę, że trzy lata rzetelnej nauki w I LO przełożą się na jak najlepsze wyniki maturalne.

- W naszej szkole do matury przystąpią wszyscy, którzy ukończyli szkołę. To 175 uczniów – mówi Tomasz Pluta, dyrektor II LO w Gorzowie Wlkp. - Przygotowania zaczęliśmy już trzy tygodnie temu. Wszystko było odkażane. Matura rozpoczyna się o 9.00, ale maturzyści będą wchodzić już od 8.00. Wszystko jest rozpisane co do minuty. Każdy wie, o której ma wejść do szkoły – opowiadał nam dyrektor.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Budowlanka” w Zielonej Górze do matury będzie przystępowało 151 uczniów. Na szczęście od tego roku szkolnego placówka dysponuje dwoma dużymi salami. Starą salą gimnastyczną i nowo wybudowaną halą do zajęć praktycznych dla przyszłych geodetów. To pozwoli na zorganizowanie pisanej matury z języka polskiego i matematyki z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Dotychczas wystarczała sala gimnastyczna.

- W przypadku egzaminu z języka angielskiego zorganizujemy go w 15 sala – mówi dyrektor Budowlanki Małgorzata Ragiel. – Uczniowie do szkoły będą przychodzić z maseczkach i rękawiczkach. Maseczki będą mogli zdjąć, po zajęciu miejsca na sali.

W III LO w Zielonej Górze przygotowania także idą pełną parą. Uczniowie będą wchodzić przez osobne wejścia do nowej sali gimnastycznej, starej sali gimnastycznej, stołówki i dwóch dodatkowych mniejszych sal, w których zasiądą uczniowie z zaleceniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Egzamin z języka obcego odbędzie się w 14 salach. Każdy uczeń dostał indywidualnie pakiet informacji, jak będzie przebiegała organizacja egzaminów. W jakich odstępach czasowych odbywać się będą tzw. odprawy.

- Będzie izolatorium, odpowiednich miejscach płyny dezynfekujące, niezależne wejścia, maseczki itd. – wylicza dyrektor III LO w Zielonej Górze, Zbigniew Kościk. – W tym roku do matury przystępuje 206 osób.

– Wszystko mamy przygotowane – podkreśla dyrektor LO im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli Aleksandra Grządko. – Procedury bezpieczeństwa sanitarnego zostały opracowane i wszyscy się do nich zastosujemy. Kiedy uczniowie usiądą, będą mogli ściągnąć maseczki, a jeśli ktoś będzie czuł niepokój, będzie mógł mieć maseczkę przez cały egzamin.

– Przeszkoliłem nauczycieli, kadrę kierowniczą, administrację o obsługę, jak mają nadzorować maturę. Z powodu dużej ilości uczniów i konieczności zachowania odległości egzaminy z języka polskiego i matematyk będą odbywały się w dwóch halach. Uczniowie będą rozdzieleni na dwie grupy. Będą mieli osobne komisje, toalety, wejścia – informuje dyrektor szkoły Grzegorz Königsberg Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk” w Nowej Soli. - Przygotowujemy się jak każda inna placówka - usłyszeliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim. - Wyznaczyliśmy cztery miejsca, w których odbywała się matura: w auli i hali sportowej oraz dwa pomieszczenia klasowe, gdzie do matury przystąpią mniejsze grupy uczniów. Poza tym stosujemy się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Ławki będą ustawione w odstępach dwumetrowych, do hali wyznaczyliśmy trzy osobne wejścia, do auli dwa. Przy wejściach będą znajdowały się środki dezynfekujące, maseczki.

W żarskim ogólniaku w poniedziałek do matury przystąpi 89 osób. W gabinecie matematycznym trwają konsultacje z trzema osobami. A w oczy rzuca się płyn do dezynfekcji rąk, który jest w każdym gabinecie i w korytarzach.

W żagańskich szkołach średnich do matury przystąpi ok. 300 zdających. - mamy 100 maturzystów - wylicza Mieczysław Śmieszek, dyrektor żagańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha. - Mamy dużo miejsca, więc zdający będą pisać na dwóch salach; w auli i w sali gimnastycznej. Obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu i zachowywanie odpowiednich odstępów.

- U nas będzie zdawać 121 osób - zaznacza Zbigniew Stebelski, dyrektor Zespołu szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. - Dla zdających w poszczególnych gabinetach będą czynne osobne wejścia. W sumie będzie ich 4, zaś maturzyści będą wchodzić w upływach czasowych co 15 minut.

- Matura w dobie koronawirusa to podwójny stres dla młodych ludzi. Dlatego staram się wspierać jak mogę moją córkę. Widzę, jak bardzo się przejmuje – mówi Irena Bawół z Zielonej Góry. – Wiem, że wszyscy rodzice przez ten miesiąc powinni być szczególnie blisko swoich dzieci – maturzystów. One nas teraz bardzo potrzebują…

