W śmiertelnym wypadku między Krosnem Odrzańskim a Gubinem zginął 49-letni mężczyzna. Jak doszło do zdarzenia? Pytamy w prokuraturze

Do wypadku doszło we wtorek (15 listopada) w godzinach popołudniowych na drodze krajowej nr 32 między Krosnem Odrzańskim a Gubinem, a dokładniej między miejscowościami Brzózka i Wężyska.

Do tragicznego wypadku doszło w godzinach popołudniowych, we wtorek (15 listopada), między Krosnem Odrzańskim a Gubinem. Jedna osoba nie żyje. Droga jest zablokowana i policja wyznaczyła objazdy.

Jak doszło do wypadku między Krosnem a Gubinem?

Ze względu na to, że we wtorek na drodze krajowej nr 32 doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, sprawą zajmuje się prokuratura. Zapytaliśmy o szczegóły, dotyczące zdarzenia. Przede wszystkim jak doszło do wypadku?

- 15 listopada, ok. godziny 15:40 na drodze krajowej nr 32 (22 km ), w miejscu gdzie trwały roboty drogowe i odbywał się ruch wahadłowy, na prawym pasie jezdni zostały zatrzymane pojazdy jadące w kierunku Gubina - informuje zastępca Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Anna Zielińska.

W kolumnie stojących pojazdów znajdowały się: volvo, nissan mira, audi A6 oraz motorower.