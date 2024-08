W sobotę odbędzie się akcja „Dobre Rzeczy – Podziel się i pomagaj!”. Możesz odmienić los wielu potrzebujących i zadbać o naszą planetę

Każdy kilogram przekazanych rzeczy to nie tylko gest w stronę ochrony środowiska, ale również wsparcie dla Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. Za każdy oddany kilogram odzieży, organizatorzy przekażą 1 zł na rzecz tej placówki, która oferuje schronienie i pomoc dla kobiet w ciąży, samotnych rodziców i ich dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Focus Mall zachęca mieszkańców Zielonej Góry i okolic do zaangażowania się w akcję. To doskonała okazja, by zrobić porządki w szafach, a jednocześnie wesprzeć potrzebujących i przyczynić się do zmniejszenia ilości tekstylnych odpadów trafiających na wysypiska. Oprócz satysfakcji z niesienia pomocy, uczestnicy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody i upominki m.in. karty podarunkowe Focus Mall o wartości 50 zł, karty podarunkowe od firmy Wojas, punkty w aplikacji SPOT czy sadzonki ziół. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów. Rodzaj upominku będzie uzależniony od liczby przyniesionych kilogramów tekstyliów. Zasady przyznawania nagród ujęto w regulaminie dostępnym na stronie https://www.focusmall-zielonagora.pl.