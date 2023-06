W sobotę premiera niezwykłego filmu w reżyserii Grzegorza Lipca. Impreza w ramach Otwartych Piwnic Winiarskich

Premiera w Zielonej Górze filmu #TO_BE to spełnienie marzenia

#TO_BE to autorska produkcja, za którą stoi troje twórców: Maja Pietraszewska-Koper, Grzegorz Lipiec i Szymon Felkel.

Ich wizja artystyczna, wrażliwość i indywidualny styl opowiadania obrazem, muzyką, grafiką i animacjami przenoszą widza do świata wielkiego człowieka – Krzysztofa Wielickiego. Do świata dotąd najmniej eksplorowanego – do domu, do którego z gór powraca legendarny Lodowy Wojownik.

#TO_BE to filozoficzna opowieść o przyjaźni, partnerstwie i naturze. To historia człowieka pełnego pasji. Przy okazji dokument zabiera nas na wirtualną wyprawę na czternaście ośmiotysięczników. Bez patosu, ale z szacunkiem dla ludzi i przyrody. Wchodzimy z Krzysztofem Wielickim na najwyższe góry świata tak lekko, jakbyśmy szli z nim do ogrodu. I zaczynamy się zastanawiać, co jest ważniejsze.

Film zadaje pytania, na które trudno odpowiedzieć: o przyjaźń, miłość, rodzinę, ale też o naturę, o przyszłość naszych dzieci i wnuków, o ochronę niezwykłego świata, którego możemy doświadczać.