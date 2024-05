W Sosnówce, wsi koło Karpacza przy kaplicy św. Anny bije Dobre źródło. Jak głosi legenda ma cudowne właściwości

Moc Dobrego Źródła ważna dla kobiet

Kaplica św. Anny na wzgórzu Grabowiec w Sosnówce

Dobre Źródło przy kaplicy św. Anny w Sosnówce

Może na to liczyć ten, kto nabierze w usta wody ze źródełka i siedem razy, okrąży kapliczkę, nie połykając ani kropli. Nie jest to wcale takie łatwe… - opisują przewodniki

Mimo to chętnych jest wielu, zwłaszcza w Walentynki (14 lutego) oraz 26 lipca w imieniny Anny. Można wtedy spotkać panie (bo to głównie one wierzą z moc Dobrego Źródła), które biegają dookoła kaplicy z zaciśniętymi ustami. Dla niewtajemniczonych jest to dość dziwny widok.