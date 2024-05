W środę bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutą w siedzibie NFZ w Zielonej Górze

Z bólami oraz dyskomfortem samopoczucia fizycznego spotykamy się coraz częściej. Nie zawsze dotyczy to osób z niepełnosprawnościami lub po wypadkach, ale także osób, które ze względu np. na siedzący, stresujący tryb życia zmagają się z różnymi bólami, przeciążeniami i napięciami w ciele - zauważa Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego NFZ i zachęca mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

Jak zapobiegać bólom kręgosłupa i nie tylko

Konsultacje odbędą się w środę, 22 maja, w godzinach 13.30 - 15.30 w siedzibie NFZ przy ul. Podgórnej 9B. - Nasze konsultacje z fizjoterapeutami to przede wszystkim edukacja w tym zakresie oraz sposoby radzenia sobie na co dzień. Podczas indywidualnych spotkań specjalistki będą mogły określić pacjentowi potencjalne przyczyny problemu i omówić z nim, skąd one się biorą, a co najważniejsze jak je niwelować czy im zapobiegać - mówi Joanna Branicka.

Każdy może ćwiczyć w domu czy w pracy

Jak dodaje rzeczniczka lubuskiego NFZ, pamiętajmy, że nasze zaangażowanie ma również bardzo duży wpływ na to, jak sprawne jest nasze ciało dzisiaj i jakie będzie w przyszłości. Odpowiedni zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania np. w domu czy w pracy jest idealnym rozwiązaniem. I w tym zakresie również będziemy mogli liczyć na profesjonalne sugestie fizjoterapeutów, bo ważne jest to, by każdy ćwiczył adekwatnie do swoich możliwości.

Partnerem akcji jest KIF Oddział Lubuski.