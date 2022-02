W środku lasu w Zielonej Górze może zamieszkać nawet pięć tysięcy osób. Zobacz, jak przebiegają prace

Leśny Dwór - nowe osiedle w Zielonej Górze

Z daleka widać już dźwigi, a jak bliżej podejdziemy, zobaczymy, jak mury bloków pną się do góry. Planuje się, że powstanie tu 2000 mieszkań. A to oznacza, że nowe osiedle może liczyć nawet 5 tysięcy mieszkańców. W planach wytyczono i nazwano już przyszłe ulice. Są to: Dworkowa, Szlachecka, Magnacka i Zaściankowa.

Prawie w 70 procentach teren należy do miasta, reszta do deweloperów. Od dawna ten obszar był przewidziany pod zabudowę.

Od strony os. Leśnego (tu mieszka dziś ponad tysiąc osób), na obrzeżach Leśnego Dworu miałaby w przyszłości powstać szkoła podstawowa z przedszkolem. W pobliżu planuje się także boiska sportowe. A sklepy? Dla nich miejsce wyznaczono od strony Trasy Północnej, z którą nowe osiedle miałoby być połączone.

W jaki sposób to się stanie?

Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora departamentu zarządzania drogami w zielonogórskim magistracie, wyjaśnia, że stanie się to za sprawą… odnogi od nowej drogi, czyli Trasy Aglomeracyjnej (drugi etap).