W tamtym wypadku niedaleko Nowej Soli zginęło dwóch mężczyzn. O tragedii mówiono na UZ. Czy takie wypadki będą się powtarzać?

Bezpieczeństwo pracy. Niemal rok od tragicznego wypadku

Czwartek, 21 lipca ubiegłego roku to był upalny dzień, podobnie, jak kilka wcześniejszych dni. A to okazało się mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy na oczyszczalniach ścieków. Dzień wcześniej, w środę w Miechowicach Wielkich w Małopolsce, do domu po pracy nie wróciło dwóch pracowników oczyszczalni. Pod zakładem stały ich samochody, ciała znaleziono w zbiorniku. Tymczasem w oczyszczalni w powiecie nowosolskim na sicie utknęła wtedy bryła osadu. Pracownik zgłosił to pracodawcy. Dostał do pomocy trzech ludzi, którzy na co dzień zajmowali się porządkowaniem terenu, wykaszaniem traw. W czwartek, 21 lipca, około godz. 14 służby ratunkowe z powiatu nowosolskiego dostały dramatyczne wezwanie z lokalnej oczyszczalni – trzech pracowników straciło przytomność.