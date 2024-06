W telewizji przeprowadza metamorfozy ogrodów. W Zielonej Górze będzie udzielał porad OPRAC.: (egj)

Ceniony projektant ogrodów i majsterkowicz Dominik Strzelec będzie udzielać mieszkańcom Zielonej Góry bezpłatnych porad dotyczących pielęgnacji drewna ogrodowego. – Będzie to okazja, by podpytać eksperta, jak najlepiej dbać o drewniane powierzchnie wokół domu, by nie straciły swej funkcjonalności i zdobiły ogród na długie lata – zachęcają przedstawiciele marki Drewnochron, której Dominik Strzelec jest ambasadorem.