W tych lubuskich studiach tatuażu robią na ciele cuda! To właśnie tutaj Lubuszanie robią tatuaże Aleksandra Sierżant

4,8 gwiazdek, 229 opinii z Google Adres: Piłsudskiego 46F, 66-400 Gorzów Wielkopolski Telefon: 533 705 507 Wizyty: skytattoo.net Opinie: Jestem baaardzo zadowolona z ich usług. Maks, który mnie tatuował, ma super podejście, profesjonalne. W dodatku tworzy luźną atmosferę, a na skórze maluje prawdziwe cuda. Na termin czekałam kilka dni, a tatuażystę dobrali idealnie do moich potrzeb. Brawo!!!! pexels.com Zobacz galerię (11 zdjęć)

Tatuaże to coraz bardziej popularna forma ozdabiania swojego ciała. Decydują się na to już nie tylko młode osoby, ale również te w starszym wieku. Kwiatki, zwierzęta, cytaty, a nawet portrety - nie ma już rzeczy, której dobry tatuażysta by nie wykonał. Jeśli jednak chcemy, by tatuaż (który w końcu zostanie z nami na całe życie) był dobrze wykonany, powinniśmy udać się do specjalisty. W naszej galerii znajdziecie najlepsze salony tatuażu w województwie lubuskim. Oni robią cuda na ciele! Właśnie u nich Lubuszanie robią tatuaże >>> Przedstawione salony tatuażu mają najwięcej opinii i najwięcej gwiazdek na Google.