W tych miejscach przeprawy promowe zostaną zastąpione mostami

Most w Pomorsku powstanie w miejscu przeprawy promowej

Takie inwestycje są zbyt kosztowne, by samorządy sobie z nimi poradziły.

Most ma być zbudowany w miejscu przeprawy promowe (z ograniczonym tonażem do 6 ton). Powstanie też odcinek drogi, umożliwiający dojazd do mostu. Takie rozwiązanie pozwoli ominąć Pomorsko.

Budowa mostu pozwoli mieszkańcom gmin łatwiej dostać się na drogę S3 czy dojechać do Zielonej Góry. A to pomoże bardziej rozwijać się pod względem ekonomicznym i gospodarczym.

Koszt budowy mostu to około 88 milionów złotych. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji to około 3,3 mln zł (dofinansowanie - 2,6 mln zł).