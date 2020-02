W tych zawodach pracują najszczęśliwsze osoby w Polsce. Należysz do grupy wybrańców?

Arbejdsglaede, czyli dosłownie pracoszczęście – to słowo pochodzenia duńskiego, które w 2014 roku zapoczątkowało nowy trend rynku pracy. Idea z powodzeniem przyjęła się na zachodzie i znajduje coraz więcej sympatyków w Polsce. Pracownicy spędzają w pracy ponad połowę swojego czasu i to, czy są w niej szczęśliwi wpływa znacząco na ich komfort w życiu.

Pojęcie szczęścia w pracy to zjawisko, które pojawiło się na rynku parę lat temu. Co ciekawe, wywodzi się z Dani, podobnie jak Hygge - określenie dotyczące osiągania wewnętrznej równowagi i bezpieczeństwa. Michalina Jabłońska - Sprawnik, Chief Happiness Officer Devire, wyjaśnia:

Co istotne dla pracodawcy, zadowolony pracownik będzie rzadziej zmieniał pracę. Ważne więc, by firmy idące z duchem czasu dbały o odpowiednią przestrzeń do działania, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom pracowników oraz budowanie dobrych relacji wewnętrznych.

Kto i gdzie jest najbardziej szczęśliwy?

Największy entuzjazm związany z życiem zawodowym odczuwają osoby z pokolenia X (40-54) oraz te powyżej 55 roku życia. Najbardziej pożądany pracodawca to taki, który jest stabilny finansowo. Najwięcej respondentów zadeklarowało również chęć pracy w korporacji, mimo że najmniejszy poziom stresu odczuwają osoby zatrudnione w start-upach - jest to aż 75% badanych. W których zawodach pracownicy mogą liczyć na spokojną i szczęśliwą pracę?

