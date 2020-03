W tym budynku na ciekawe zajęcia uczęszcza wielu młodych zielonogórzan. Mamy dobre wieści. Jest szansa, że "Dom Harcerza" zyska klimatyzację

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” wciąż się zmienia. Dwa lata temu placówka zyskała nową siedzibę. Po 32 latach nastąpiła wielka przeprowadzka z ulicy Dzikiej do pięknie odnowionego budynku przy ul. Wyszyńskiego. Dzieciaki, pedagodzy zyskali nie tylko o wiele więcej przestrzeni do zajęć, nowe, przestronne korytarze, świetnie wyposażone sale, ale i salę koncertową, razem z widownią. Stara siedziba Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza liczyła sobie 1.700 mkw., nowa - 2.442 mkw. Obiekt wybudowano za 8,2 mln zł.

To właśnie dzięki tym zmianom mogą się tutaj odbywać uroczyste sesje rady miasta, finały miejskich konkursów, prezentacje talentów podopiecznych placówki. A dzięki nowym salom dzieci korzystają z zajęć szachowych, działają w pracowni ceramicznej, majsterkowania, baletowej, robotyki, działa tu chór, zespół tańca i wiele, wiele innych.

W upalne dni było tu gorąco

Nowoczesna placówka spodobała się chyba wszystkim podopiecznym. W zeszłe wakacje pojawił się jednak pewien kłopot. Obecnie lato to w naszym regionie upalny okres. Temperatury są wysokie i nic nie wskazuje na to, że w najbliższych latach się to zmieni. Budynek "Domu Harcerza" w trakcie tych upałów się nagrzewał. Niektórzy rodzice zauważali, że temperatura w budynku bardzo utrudnia korzystanie z zajęć.