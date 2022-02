W tym miejscu Zielona Góra przypomina Wenecję. Ale to nie powód do dumy. Kiedy zniknie woda z tunelu na dworcu PKP?

Dzięki funduszom UE można było przebudować perony, zadaszyć je (ponad kilometr długości), przebudować wiadukt kolejowy nad ulicą Batorego (to było wąskie gardło dla kierowców) oraz przedłużyć tunel. Udało się, ale... jak uważają mieszkańcy - nie do końca.

- Mimo przeprowadzonych prac związanych z odwodnieniem - mających zagwarantować, że zalanie tunelu się nie powtórzy - na posadzce stoi woda. Mówi się o tym od dawna, bo tunel wyremontowany został oddany do użytku w 2019 roku. No i co? Nic sobie z tego nikt nie robi? – pyta pan Mieczysław. – Nawet jak ulewy nie ma, to woda i tak tam stoi.