W tym roku organizatorzy Lata Muz Wszelakich stawiają na artystów związanych z regionem. Nie zabraknie koncertów, kina letniego, spektakli

Już w lipcu rusza zielonogórskie Lato Muz Wszelakich 2020 . Impreza, która spaja ponad 80 wydarzeń, będzie miała nowe hasło. Tegoroczne Lato Muz Wszelakich to: "Zielonogórscy artyści dla zielonogórzan". Misją Zielonogórskiego Ośrodka Kultury jest wspieranie artystów, którzy tu działają lub stąd się wywodzą. Stąd też myśl, by zaprosić na Lato Muz Wszelakich twórców związanych z Zieloną Górą i nie tylko...

- Będziemy w ramach kina pokazywać filmy długo i krótkometrażowe - mówi Konrad Paszkowski ze Stowarzyszenia Solanizatorzy. -Zaproponowaliśmy zestaw filmów krótkometrażowych, które na naszym Solanin Film Festiwal zdobywają laury. Są to filmy młodych twórców z całej Polski. Cieszymy się, że będziemy mogli pokazywać filmy uznane przez jury Solanina, ale także filmy mistrzów.

- Musieliśmy zrewidować myślenie o naszym tegorocznym Lecie Muz Wszelakich - przyznaje Agata Miedzińska. - Bardzo dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy poparli pomysł, by tegoroczne "Lato" skierować bardziej do zielonogórskich artystów. A dając im możliwość prezentacji, w ten sposób ich wspierać.

Bo pojawią się też dzieła Marka Koterskiego, Woody`ego Allena i wielu innych. Każdy znajdzie coś dla siebie.

W ramach Lata Muz Wszelakich 2020 w ogrodzie botanicznym odbywać się będą... "Koncerty Botaniczne"

- Przez całe wakacje, w lipcu i sierpniu co dwa tygodnie będą się (w godzinach 14.00-16.00) odbywać koncerty w ogrodzie botanicznym - mówi Paweł Wysocki, z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. - Nic to nie kosztuje, oprócz opłaty za wstęp do ogrodu.

Wśród śpiewu ptaków i w fajnych okolicznościach przyrody będzie można posłuchać naszych lokalnych artystów.

Razem obejrzymy rozgwieżdżone niebo nad Zieloną Górą, poznamy różne oblicza miasta

- W tym roku zapraszamy na cztery spotkania z astronomią - mówi Marek Marcinkiewicz z Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus. - Obserwacje na żywo nocnego nieba, realizowane... w sieci za pomocą naszego Facebooka. Będziemy mogli patrzeć na mgławice, popatrzymy na planety. Wszystko będzie prowadzone przez internet na żywo. Trzymamy kciuki za dobrą pogodę.