W ucieczce przed świebodzińską policją rzucił się do stawu. Wcześniej wielokrotnie kradł paliwo, posiadał też narkotyki

Seria kradzieży paliwa

W ostatnim czasie doszło do serii kradzieży paliwa na stajach paliw. Dokonane były one różnymi pojazdami i tablicami rejestracyjnymi. Działania policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie pozwoliły ustalić, że za tym procederem stoi jeden mężczyzna. Według ustaleń miał się ukrywać w lasach, był poszukiwany. Miał dwa lata kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu. Policjanci z Wydziału Kryminalnego świebodzińskiej komendy ustalili, gdzie może przebywać, a informacja się potwierdziła. W akcji zatrzymania mężczyzny brali udział policjanci Wydziału Kryminalnego wraz z Komendantem Powiatowym Policji młodszym inspektorem Markiem Kozaneckim.

Desperacka ucieczka

Mężczyzna na widok policjantów próbował uciekać. Podczas pościgu kilkukrotnie o mało nie doprowadził do dachowania swojego pojazdu. W pewnym momencie widząc, że nie da rady zgubić ścigających go funkcjonariuszy, porzucił samochód i rozpoczął ucieczkę pieszo. Tu również nie miał żadnych szans z policjantami, wobec czego desperacko rzucił się do... pobliskiego stawu. Jeden z policjantów rozpoczął za nim pogoń do wody. Drugi również skutecznie dotarł do mężczyzny. Szybko obezwładnili i zatrzymali uciekiniera.

Amfetamina, kradzież paliwa, zakaz prowadzenia pojazdów...

Przy mężczyźnie znaleziono amfetaminę. Następnie funkcjonariusze odkryli częściowo już rozebrany pojazd, który 34-latek wykorzystywał do kradzieży paliwa. W tylnej części samochodu mężczyzna zdemontował siedzenie i wstawił zbiornik, który połączony był z drugim w bagażniku. Do niego przygotowany był otwór w nadkolu imitujący wlew paliwa. Mężczyzna przyznał się do przedstawionych mu zarzutów: dwukrotnego niezatrzymania się do kontroli przez policjantów, trzynastokrotnego prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, dziesięciu kradzieży paliwa w krótkim odstępie czasu oraz posiadania środków odurzających. Ponadto została pobrana mu krew do badań w celu ustalenia, czy w trakcie ucieczki był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

34-latek usłyszał zarzuty

Wśród zarzutów jest trzynastokrotne złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, dwukrotne niezatrzymanie się do kontroli, posiadanie narkotyków, a także wielokrotne kradzieże paliwa na różnych stacjach paliw w województwie lubuskim. Mężczyzna był również poszukiwany do dobycia 2-letniej kary pozbawienia wolności za kradzieże. Czynów dopuszczał się w warunkach recydywy, co wpłynie na wysokość kary.