W urzędzie miasta w Zielonej Górze rozdają tabletki łagodzące objawy stresu. Dla kogo? Dla psów i kotów przed sylwestrem

Sylwester miejski w Zielonej Górze

Przypomnijmy. W zeszłym roku zielonogórski magistrat spytał w internetowej ankiecie mieszkańców, czy chcą, żeby na miejskim sylwestrze był pokaz fajerwerków. Wygrała opcja, by takich wystrzałów nie robić.

W tym roku nie było ankiety. Prezydent zaprasza na sylwestrową imprezę na parkingu przy Centrum Biznesu. W programie pięciominutowy pokaz pirotechniczny. - Miałam wrażenie, że przez to, iż nie było pokazu profesjonalnego, to niebezpieczeństwo tego, co się działo wkoło imprezy masowej, było jeszcze bardziej wzmożone, niż gdyby był profesjonalny pokaz fajerwerków. Ludzie wtedy na taki pokaz przychodzą popatrzeć. Natomiast to, co się działo w momencie rzucania, strzelania... - mówi Agata Miedzińska, dyrektorka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

- Zachęcam, by pieniądze, które wydajemy na fajerwerki, spożytkować na coś innego. A do nas przyjść przed godziną 24.00 i obejrzeć profesjonalny pokaz. Nasz pokaz będzie trwał pięć minut. I te pięć minut to chwila, gdy jest jakiś hałas. Ale na pewno nie jest tak niebezpieczny i permanentny, niż te wszystkie petardy hukowe, które wystrzeliwane są przez mieszkańców przez całą noc sylwestrową.