W wakacje magazyny krwi pustoszeją. Podziel się tym, co masz najcenniejsze. Dołącz do naszej akcji "Bo płynie w nas życie"!

Wakacje to czas, gdy dochodzi do wielu nieszczęśliwych wypadków. Dla ich uczestników często jedynym ratunkiem jest transfuzja krwi, a tej brakuje. Szczególnie latem - o tej porze roku mniej osób oddaje krew, a jej rezerwy ulegają zmniejszeniu.

Krew i wszystkie jej składniki to w niektórych sytuacjach jedyna szansa na uratowanie życia. Niestety krwi nie można wyprodukować, a jedynym jej źródłem jest drugi człowiek. Jak podaje Narodowe Centrum Krwi, jedna jednostka krwi może uratować życie aż trzech osób. A dokładniej to ty możesz uratować życie trzech osób! Możesz to zrobić tak naprawdę... w godzinę.

Kto może oddać krew?

Krwiodawcą może zostać osoba w wieku 18-65 lat (dla oddających krew po raz pierwszy górna granica wieku to 60 lat), o masie ciała powyżej 50 kg i ciesząca się dobrym zdrowiem, która nie przyjmuje na stałe żadnych leków. To podstawowe zalecenia, jednak wiele sytuacji czasowo lub stale dyskwalifikuje kandydata na krwiodawcę. Na przykład krwi nie można oddawać przez sześć miesięcy po operacji, wykonaniu tatuażu czy kontaktu z obcą krwią.