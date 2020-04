W Wielki Piątek katolików obowiązuje post ścisły. Co można jeść tego dnia? I ile może być posiłków?

Skąd tradycja postu ścisłego w Wielki Piątek? To forma uczczenia śmierci Chrystusa, która przyniosła wiernym zbawienie. Ale też napomnienie, aby to, co się zaoszczędziło dzięki różnym praktykom pokutnym, zostało przekazane potrzebującym.

Ile posiłków w Wielki Piątek?

Tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły. Jest to post jakościowy, który polega na powstrzymaniu się od jedzenia mięsa (zaleca się rezygnację ze słodyczy i alkoholu), ale jest to też post ilościowy. Można zjeść tylko trzy posiłki. Dwa powinny być lekkie, a tylko jeden do syta.