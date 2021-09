W wrześniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Migowego - czy "migania" można się nauczyć?

„Migać” każdy może?

We wrześniu świętujemy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Język specyficzny, opierający się na odczytywaniu symboli z gestów, układu dłoni i mimiki. Niezbędny w komunikacji osób, których dysfunkcja zmysłu słuchu uniemożliwia standardowe porozumiewanie się ze światem. Historia nauki języka migowego sięga aż do XVI w., niemniej pierwsze szkoły, uczące posługiwania się nim otwierano pomiędzy XVIII a XIX wiekiem. W Zielonej Górze wszystkim chcącym nauczyć się języka migowego edukację w tym zakresie umożliwia kilka placówek. Są to formy kursowe, studia podyplomowe lub moduły „wplecione” w podstawę programową.

Medyczne Studium Zawodowe im. M. Skłodowskiej-Curie

Na większości kierunków, nauczanych w placówce język migowy jest wpisany w plany zajęć. Jak wyjaśnia Pani Jolanta Jankowska – Iwasiewicz – zastępca dyrektora MSZ: