W zamku w Sławie straszą duchy dzieci? Kim mogą być białe postacie? Czytelniczka z niedowierzaniem oglądała te zdjęcia

Czytelniczka podkreśla, że jest racjonalistką stąd…

- Nie dawało mi to spokoju, pojechałam jeszcze raz, ale z kuzynem. Ponownie weszliśmy do środka, na górę, powchodziłam do pokoików, z żalem patrząc na dewastację, jakiej dokonują ludzie - relacjonuje Czytelniczka. - Po czym poszliśmy w to samo miejsce, gdzie wcześniej były zdjęcia robione, powtórzyliśmy ujęcia. Gdy spojrzałam na zdjęcia w domu…