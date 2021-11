Mieszkańcy Zielonej Góry są już częścią społeczności Pogromców Marnowania Jedzenia. Stało się tak dzięki aplikacji pn. „Too Good To Go!

Zielona Góra dołączyła do Pogromców Marnowania Jedzenia

Aplikacja „Too Good To Go” działa w regionie

- Jestem pewna, że zrobimy wiele dobrego dla idei niemarnowania żywności i wspólnie uratujemy tony pysznego jedzenia. - mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

Statystyka, czyli ile żywności marnujemy:

Szeroki odzew wśród „gastronomów”

Grape Town Hotel,

Wino i Grano restauracja,

Hades - pub&bar,

Chatka Małgorzatki,

Lunch Bistro,

Cafe Kratka,

Trzy Strofki,

Indian Spices, Fit Cake Zielona Góra Makowa,

Zdrowie na widelcu,

Bazylia i Tymianek,

Pizzeria Artystyczna,

ForRest Hotel & Restaurant,

Charlotta Cafe,

Catering Palce Lizać,

Chinkalnia restauracja gruzińska,

Chicken & Kebab,

American Pizza Express,

Frytki Belgijskie Zielona Góra,

Browar i Restauracja Haust Zielona Góra,

Cukier Projekt,

Cosmos Greek Food & Coffee,

KARMEL kawiarnia - cukiernia,

Amon Delikatesy,

Zdrowy Bochen,

JURAS żywność ekologiczna,

Zielono Nam - delikatesy ekologiczne.

Jak zapewnia organizator akcji, w aplikacji dostępne są paczki-niespodzianki, przygotowane przez zielonogórskie restauracje i kawiarnie. Skomponowane są z niewykorzystanych, czyli nie sprzedanych tego dnia nadwyżek oferowanych świeżych dań. Dzięki temu każdy z nas może stać się posiadaczem wartościowej żywności w przystępnej cenie, a tym samym podjąć walkę z globalnym marnowaniem jedzenia.Mieszkańcy już teraz bardzo chętnie korzystają z różnego typu jadłodzielni, gdzie mogą obdarowywać potrzebujących jedzeniowymi nadwyżkami. Wciąż poszukiwane są nowe lokalizacje do umieszczania lodówek społecznych.Dzięki aplikacji powstała kolejna taka możliwość. „Too Good To Go” to narzędzie dla każdego posiadacza smartfona, które jest łącznikiem pomiędzy klientami, a ulubionymi lokalami w mieście. Akcja pomaga nie tylko zagospodarować nadwyżkę jedzenia, ale też wspiera branżę gastronomiczną, wpływa na ograniczenie strat i pozwala pozyskać nowych klientów.Z informacji przekazanych przez organizatora akcji możemy dowiedzieć się, że:„Rocznie marnujemy 4,8 mln ton jedzenia! Oznacza to, że w Polsce w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest blisko 153 kilogramy żywności w całym łańcuchu, z czego aż 92 kg w polskich domach - czyli zawrotne 60%. Na całym świecie w każdej sekundzie 51 ton jedzenia ląduje w koszu, co nie jest bez znaczenia dla środowiska. Produkcja każdego produktu żywnościowego zużywa określoną ilość wody i energii. Wraz z wyrzucanym posiłkiem marnujemy również naturalne zasoby naszej planety oraz narażamy ją na niepotrzebną emisję CO₂. Aż 8%-10% globalnej emisji gazów cieplarnianych ma swoje źródło w zmarnowanym jedzeniu. Każda uratowana paczka-niespodzianka, to ekwiwalent 2,5 kg niezmarnowanej emisji CO2. W ciągu dwuletniej działalności użytkownicy aplikacji uratowali ponad 2 000 000 posiłków, nie marnując tym samym 5000 ton CO2e. To tyle ile wyemitowałby samolot, wykonując 4500 lotów z Warszawy do Nowego Jorku”.W Zielonej Górze do akcji dołączyły następujące lokale:Aby dołączyć swój biznes do akcji, wystarczy wejść na stronę: https://toogoodtogo.pl/pl/business