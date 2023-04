W Zielonej Górze będzie można za darmo się przebadać i nauczyć samobadania. To akcja Zdrowie pod kontrolą

Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Zdrowie pod Kontrolą” poświęconej profilaktyce zdrowotnej odbędzie się w sobotę, 22 kwietnia, w godzinach 10 - 18 w Focus Mall w Zielonej Górze. Akcję koordynują studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy działają w Zielonogórskim Oddziale Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

- To kolejna okazja, by podczas sobotnich zakupów wykonać bezpłatnie wiele podstawowych badań kontrolnych skierowanych do pełnoletnich mieszkańców lubuskiego, a także skorzystać ze specjalistycznych konsultacji. Podobnie, jak jesienią pojawią się stanowiska darmowego badania USG, w którym będzie można sprawdzić stan tarczycy oraz aorty brzusznej - informuje Kamila Górczyńska-Żyżkowska.