W Zielonej Górze można pić wodę z kranu. Nie ma niebezpieczeństwa!

Nie ma zagrożenia skażenia wody w zielonogórskich kranach

Woda powierzchniowa z Obrzycy przeznaczona jest do produkcji wody dla ok. 60 % mieszkańców Zielonej Góry. Pozostała cześć miasta ma wodę dostarczaną z lokalnych ujęć, tj. studni głębinowych i innych stacji uzdatniania. Dotyczy to zachodniej części miasta oraz Dzielnicy Nowe Miasto w Sadowej, gdzie pompownia działa bez zakłóceń.

Z kolei rurociągi doprowadzające wodę do produkcji na SUW w Zawadzie ułożone są pod dnem Odry. Nie ma możliwości żeby woda z rzeki Odry przenikała do rurociągu, w którym panuje nadciśnienie z wodą pobieraną do uzdatnienia z Obrzycy.